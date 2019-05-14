Непереносимость лактозы или прощай, молоко

Лактоза — это тип сахара, который в основном содержится в молоке. Непереносимость лактозы является распространенной проблемой пищеварения, которая может оставить у вас чувство вздутости, тошноты и судороги.

Каковы симптомы непереносимости лактозы? Помимо вздутия живота у человека могут появиться кожный зуд, головная боль, пишет сайт "Главная тема". Непереносимость лактозы затрагивает около 5% населения, непереносимость молока затрагивает около 45% населения, и только около 2% взрослого населения имеют аллергию на молоко. Непереносимость лактозы вызвана реакцией на сахар в молоке. Непереносимость молока вызвана реакцией на белок в молоке. Аллергия на молоко также вызвана реакцией на белок в молоке, но более тяжелые симптомы обусловлены ответом от другого антитела в вашей иммунной системе.

Можно ли вылечить непереносимость лактозы? Плохая новость заключается в том, что непереносимость лактозы является пожизненным состоянием, но его можно лечить, избегая продуктов, которые содержат лактозу и принимая добавки фермента лактозы. Если у вас непереносимость молока, это не обязательно на всю жизнь.

Каковы лучшие альтернативы молока? Это кокосовое, рисовое, овсяное, миндальное, фундуковое или соевое молоко. Соевое молоко десятилетиями было самым популярным немолочным заменителем, потому что его состав очень похож на содержание коровьего молока. Вместо масла можно использовать кокосовое масло или пюре из авокадо.

Фото: Телеканал 24

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