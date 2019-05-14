Во Владивостоке уборщица облила бездомную женщину водой с хлоркой

Во Владивостоке бездомную женщину облили хлорированной водой.
Как сообщает сайт Repairshome.ru, в полицию пригорода поступило обращение от одной из жительниц. Она сообщила о хулиганских действиях уборщицы офисного помещения.
По словам женщины, она стала свидетельницей того, что уборщица офиса жестоко обошлась с бездомной женщиной. Сначала она хотела прогнать бездомную женщину с крыльца здания. Но та все не уходила. Тогда уборщица, женщина пенсионного возраста, вылила на нее воду с хлоркой. Только после этого бездомная покинула крыльцо здания, а свидетельница происшествия вызвала полицию.
Она назвала адрес происшествия и просила привлечь к ответственности уборщицу. Полиция проводит дополнительную проверку.
Согласно статистике, в России огромное число бездомных. Известно, что только в столице от 50 до 100 тысяч бездомных. Стоит отметить, что их число в городах России растет с геометрической прогрессией.
Существует ряд причин, по которым даже образованные люди живут на улице.
Среди таких причин: отсутствие работы, изъятие жилья, долги, некуда возвращаться после тюрьмы. Среди бездомных есть и такие, кто осознанно выбрал жизнь на улице, чтобы не получать образование, не заботиться о квартире.
Фото: ТВ Центр
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