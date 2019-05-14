Разработчик Mortal Kombat рассказал, как работа отразилась на его психике

У разработчика Mortal Kombat 11 развилось психическое расстройство.

Для игр из этой серии характерны чрезмерная жестокость и брутальность.

Но игроки видят только конечный вариант и не представляют себе, что вынуждены переживать авторы кровавых сцен.

У одного из разработчиков этой игры после многочасовой работы над созданием кровавых сцен и расчлененки, врачи диагностировали посттравматический синдром.

Бывший разработчик компьютерных игр, создававший кинематографические ролики для Mortal Kombat 11, рассказал о трудностях работы на такими жестокими играми.

По словам разработчика, он с коллегами в течение всего прошлого года просматривали видео и фотографии со сценами насилия. Им приходилось не только смотреть сцены насилия, но и обсуждать их, думать о том, как их можно применить в компьютерных играх.

Как сообщает сайт medpulse.ru, разработчикам приходилось думать о том, как настоящая кровь ведет себя на той или иной поверхности, в какие стороны она будет брызгать от удара. Через месяц анонимный разработчик и его коллеги начали чувствовать влияние такой работы.

Он рассказал, что, проходя по офису видел, что кто-то смотрит видео о том, как вешаются, кто-то смотрит фотографии мертвых людей, а другие смотрят видео, на котором забивают коров. Постепенно сотрудники привыкают к таким сценам.

По словам анонима, через определенное время эти сцены жестокости перестали его шокировать. Он начал страдать от ночных кошмаров, которые настолько сильно повлияли на него, что он не спал несколько ночей. В результате он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Медики обнаружили у него NetherRealm ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Такое расстройство наблюдается у людей, участвовавших в военных действиях.

В NetherRealm отказались давать комментарии по этому поводу. Стоит напомнить, что Mortal Kombat 11 вышла 23 апреля на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Фото: DNS

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