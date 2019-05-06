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В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля

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  • сегодня в 18:35

В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля

Проект под названием "Зеленый космический корабль" призван создать в районе узнаваемый для всех ориентир — здание, которое своим видом будет приглашать людей войти в него. Именно так будет выглядеть новое здание библиотеки.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, первый этаж библиотеки будет полностью прозрачным. Тут будут находиться "шумные" зоны. А на втором этаже, который будет покрыт настоящими растениями, будет размещены "тихие" зоны.

Второй этаж библиотеки удастся сделать необычным благодаря тому, что трубчатый каркас и металлическая сетка служат опорой для декоративно-лиственной лианы Вирджинии, которую высадят на крыше библиотеки.

Летом растения будут служить защитой от солнца, а зимой лианы будут хорошо пропускать свет.

Под сетчатой облицовкой будут кирпичные и бетонные стены, покрытые темной штукатуркой. Зимой эта поверхность сможет поглощать тепло и увеличить температуру изнутри.

Проект предполагает создание внутренних домиков, которые будут находиться под стеклянной крышей. Посетители смогут. Находясь в здании библиотеки, смотреть на верх и любоваться небом.

Фото привью: 3GATTI

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