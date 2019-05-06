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Женщина из Барабинска побила полицейского рыбой

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  • сегодня в 15:14

Женщина из Барабинска побила полицейского рыбой

В Барабинске (Новосибирская область) произошел неординарный случай: женщина побила полицейского пакетом, полным копченой рыбы, рассказывает Poplawok.ru.

Происшествие случилось на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск. Женщина, хоть это и запрещено пунктом 2 статьи 9.1 КоАП РФ, продавала рыбу пассажирам проходящих поездов. Полицейский собрался защитить закон и потребовал, чтобы торговка свернула свою деятельность.

Однако женщина схватила пакет с рыбой и вместо того, чтобы подчиниться требованию полицейского, начала бить им стража порядка. На сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сообщается, что торговка нанесла полицейскому "множество ударов, причинив ему боль и телесные повреждения".

Теперь женщине грозит уголовная ответственность. Какая именно, пока никем не озвучено. Сообщается, что в настоящее время по этому факту проводятся следственные действия.

Фото привью: PIXABAY. COM

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