Образование в Казахстане: новые перспективы для российских студентов

В ряде городов России прошли выставки вузов Республики Казахстан. Организацией занималось ОА "Центр международных программ" Министерства образования и науки Республики Казахстан при поддержке Посольства Республики Казахстан. Активный вклад в внесла и российская сторона, в частности, Министерство образования и науки РФ. Об этом сообщила "Правда.Ру".
Заключительная часть мероприятия прошла в Омске, где 12 высших учебных заведений Казахстана рассказали о возможностях обучения и особенности процедуры поступления. Для поступления необходима сдача Единого национального тестирования (ЕНТ), похожего по своей форме на российский ЕГЭ. К экзамену можно подготовиться на специальных 9-месячных курсах, где можно глубже узнать о культуре принимающей страны. Возможно проживание в общежитиях при вузах.
Республика разделяет европейские представления о стандартах высшего образования и активно интегрируется Болонскую систему: так, поступить в университет мечты можно будет в режиме онлайн. Особо одаренные абитуриенты смогут получить грант на учебу.
За международное сотрудничество в области образования Казахстана отвечает Центр международных программ. Как рассказал глава делегации Министерства образования и науки Казахстана Даурен Сабитов, организация занимается привлечением студентов со всего мира.
"Мы побывали в восьми городах России: начали с Астрахани, затем Волгоград, Саратов, Самара, Оренбург, Орск, а также Челябинск и Омск. Мы планируем познакомить омских студентов и школьников с казахстанскими вузами. Еще одна цель — это сотрудничество с российскими высшими учебными заведениями для обмена студентами", — рассказал он.
Стоит отметить, что вузы Казахстана активно представлены в престижном рейтинге британского агентства QS. В 2012 году два кахазстанских вуза вошли в топ-400 этого списка. "За годы независимости казахстанские вузы стали конкурентоспособны, они имеют достойные мировые рейтинги", — объяснил Аскар Раисов, руководитель Фонда развития и сохранения казахского языка и культуры "Мирас".
Главным центром образования является Назарбаев Университет, сочетающий теоретическую и практические основы обучения. В вузе можно найти преподавателей и специалистов из 50 стран мира. Стоит отметить, что российским студентам будут рады не только в столичных, но и в региональных вузах Казахстана, качество которых не уступает более известны. Такими являются, например, Рудненский индустриальный институт, Алматинский технологический университет, Костанайский педагогический университет имени Умирзака Султангазина, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева.
Президент Общественной организации "Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области"Бота Бакулин подчеркнул важность международной интеграции в области образования. "Казахстан является пограничным государством, в омских вузах обучаются порядка шести-семи тысяч казахских студентов. Если, в свою очередь, российские студенты поедут в Казахстан, то получатся хорошие взаимоотношения. Собеседования и экзамены будут приниматься на русском языке", — сказал он.
На данный момент в России обучаются более 70 тыс казахстанских студентов, преимущественно по техническим специальностям. В свою очередь, В казахстанских вузах оббучается более 23 тысяч иностранных студентов, большинство из которых — россияне. В течение ближайших двух лет планируется удвоить эту цифру.
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