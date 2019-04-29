Предпринимателя с Камчатки чуть не засудили за копеечный долг

Бизнесмен из города Петропавловск-Камчатский получил уведомление от Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города о том, что за ним якобы числится долг в размере одна копейка по договору аренды земельного участка. В документе указывалось, что в случае допущения просрочки по оплате, нарушителя вызовут в суд.

Такая санкция могла быть применена в отношении бизнесмена, если бы он не выплатил сумму задолженности в 30-дневный срок после того, как ему вынесли предупреждение, сообщает moneytimes.ru.

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Как рассказал сам предприниматель, он не понимает, откуда взялся этот долг. При этом он сообщил, что уже заплатил одну копейку в счет долга и одну копейку в счет пени - во избежание дальнейших разбирательств по этой ситуации. Также бизнесмен уточнил, что долг он все равно не признает. Он пояснил, что ему не хотелось бы, чтобы чиновники расходовали деньги налогоплательщиков.

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Представители управления настаивают на том, что долг за предпринимателем - хотя и несущественный - все же числился. Там отметили, что мониторинг по арендным платежам проводится регулярно. При обнаружении задолженности отправляют уведомление по типовой форме. Оно имеет одинаковый вид, вне зависимости от размера долга.

Как добавила и.о. руководителя управления Ольга Пась, многие арендаторы выражают признательность за возможность таким способом быть проинформированными. Это было сделано для комфорта тысяч людей, пояснила она.

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