Счетная палата: во всех регионах РФ нет доступной и качественной медпомощи

Аудиторы Счетной палаты РФ провели проверку во всех субъектах России с целью выявить, в каком из них населению оказывается доступная и качественная медицинская помощь. Эксперты не нашли таковой ни в одном регионе страны.
Все субъекты Федерации, как показали результаты проверки Счетной палаты России, не могут похвастаться наличием доступной и качественной медицинской помощи, пишет Pora.ru. Глобальная проблема системы здравоохранения на местах, отметили эксперты, заключается в несовершенстве нормативно-правового регулирования. Формирование перечней бесплатных лекарств, отпускаемых по рецептам, а также неутвержденные до сего дня стандарты медпомощи по ряду нозологий, например, железодефицитной анемии, циститу, мочекаменной болезни и другим являются слабейшими звеньями в цепи многочисленных проблем медицины.
Региональные отрасли здравоохранения отметились слабым уровнем финансирования территориальных программ ОМС, который годами остается неизменным. Аудиторы обнаружили нерациональную трату средств, например, ежегодное списание лекарств с истекшим сроком годности на общую сумму более 80 миллионов рублей.
Эксперты говорят, что более эффективное использование имеющихся объемов препаратов позволила бы продуманная система перераспределения лекарств между регионами. Это также помогло бы избежать колоссальных денежных потерь.
Но, к сожалению, в России нет соответствующих правовых актов, такое перераспределение законодательно пока невозможно.
Фото: medial-posad.ru
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