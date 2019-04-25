Во Флориде поймали рыбу весом 340 килограммов

Некто Ник Станчик заядлый рыбак и капитан рыболовецкого судна из Флориды поймал рыбу-меч, которая потянула на 340 килограммов, рассказывает Poplawok.ru.

Однако одному Станчику справиться с рыбиной не удалось, ему на помощь сбежался весь экипаж судна — шесть человек. Всемером они, промучившись восемь часов, кое-как вытащили рыбу на палубу.

Теперь, как засвидетельствовала комиссии по охране природы штата Флорида, Станчику и его экипажу принадлежит рекорд штата по поимке самой крупной рыбы-меч. До этого рыбакам эти рыбы больше 270 килограммов весом никогда не попадались.

Фото: iohotnik.ru

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