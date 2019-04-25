Во Флориде поймали рыбу весом 340 килограммов

Некто Ник Станчик заядлый рыбак и капитан рыболовецкого судна из Флориды поймал рыбу-меч, которая потянула на 340 килограммов, рассказывает Poplawok.ru.
Однако одному Станчику справиться с рыбиной не удалось, ему на помощь сбежался весь экипаж судна — шесть человек. Всемером они, промучившись восемь часов, кое-как вытащили рыбу на палубу.
Теперь, как засвидетельствовала комиссии по охране природы штата Флорида, Станчику и его экипажу принадлежит рекорд штата по поимке самой крупной рыбы-меч. До этого рыбакам эти рыбы больше 270 килограммов весом никогда не попадались.
Фото: iohotnik.ru
Читайте также:
Сызранский рыбак спас куропатку от смерти
Таких карпов тайские рыбаки еще не видели
Американский рыбак поймал огромного сома
Эксперты: потребительские настроения в Германии испортились
В Германии ухудшились настроения потребителей, о чем говорят результаты исследования местной компании GfK.
В Британии из всех социальных сетей могут убрать кнопку "лайк"
Сайты социальных сетей, в том числе Facebook, могут отключить функцию "лайк" для британских детей, благодаря предложенному руководству по безопасности в Интернете.
Сергей Зверев не оставляет публичных попыток примирения с пасынком
Звёздный стилист Сергей Зверев старается восстановить отношения с сыном. Долгое время парикмахер уверял, что мальчик ему родной, однако после совершеннолетия мать Зверева решилась открыть правду своему внуку. Мальчик после этого прекратил общение с воспитавшей семей и отправился на поиски настоящих родителей.
Эксперты рассказали, почему пожилым людям нужно посещать спортзал
Известно, что когда организм стареет, то мышцы тела становятся слабыми. Мышечная слабость часто связывается со смертью среди людей старше 40 лет. Но пожилые люди, которые занимаются силовыми тренировками живут дольше других.