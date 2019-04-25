Новая токийская коллекция дома Valentino

Модный дом Валентино создал капсульную коллекцию летних вещей с принтами на тему японии. Это оригинальные фотографий известного фотографа Идзуми Миядзаки. Япония, Токио, их уличная мода, экзотика, очень вдохновляют модных кутюрье и стилистов. Модный дом использовал фото в качестве принтов для украшения футболок, больших холщовых сумок через плечо, свитшотов.

Как сообщает GreatLove, известный фотограф сделал много экзотических снимков. Есть много футболок с двусмысленными надписями, что тоже очень привлекает молодежь, особенно в Японии, где царствует уличная мода. Одна из самых запоминаемых вещей белая футболка с принтом-пластинкой, в центре которой находится лицо японской красавицы.



Ещё есть белая футболка на которой можно увидеть картинку с танцовщицей, парящей в воздухе. Она грациозно зацепилась зонтом за линию проводов электропередач. А на холщёвой большой сумке дизайнеры поместили девушку под с лицом в веснушках. Интересно, возможно что так бренд поддержал тренд на естественную кожу. Сейчас все эти вещи из капсульной коллекции модного дома можно купить по вполне доступной цене от 300 до 800$.

Фото: wiki.wildberries.ru

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