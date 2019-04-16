Сергей Зверев не оставляет публичных попыток примирения с пасынком

Звёздный стилист Сергей Зверев старается восстановить отношения с сыном. Долгое время парикмахер уверял, что мальчик ему родной, однако после совершеннолетия мать Зверева решилась открыть правду своему внуку. Мальчик после этого прекратил общение с воспитавшей семей и отправился на поиски настоящих родителей.

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Эпопея с поисками Сергеем Зверевым младшим своих настоящих родителей закончена. Отца уже нет в живых, мать сдала в детдом. Есть брат. Вот такие результаты. Со своим отчимом Сергей прервал всякое общение. До прямых обвинений дело пока не дошло, но тем не менее. Звёздный стилист и певец попытался найти общий язык и объясниться с пасынком.

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Откровенно поговорить с фальшивым сыном певец и парикмахер Зверев решился в рамках программы Андрея Малахова. Во всем зале кроме ведущего бы только парень и сам Сергей. Зверев рассказал, как забрал ребенка из провинциального детского дома и 23 года старался обеспечить его самым лучшим. Теплой встречи не получилось. Молодой человек не желает общаться с усыновителем и намерен отсудить у того столичную жилплощадь. Хотя … это ведь всё DailyShow.

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