Запрещенный клип Аллы Пугачевой выложен в сети

На YouTube-канале накануне семидесятилетия народной артистки Аллы Пугачевой опубликован ролик ужасно плохого качества из фонда Гостелерадиофонда России.
Это был клип на песню Игоря Николаева и Лидии Козловой "Айсберг".
Ролик сняли еще в советские времена в эпоху начала перестройки в 1984 году в Сочи. Однако после премьеры на Ленинградском телевидении он был запрещен к дальнейшему показу как излишне вольный, пишет Yoki.ru
Руководству Гостелерадио не понравилось, что певица лежит на спине, и на клип было наложено вето.
Сюжет видеоролика незамысловат: певицу в богатой песцовой шубе везет на санях некто, при этом Алла Борисовна в процессе переворачивается на спину, а потом и вовсе сваливается с саней, когда возница устает.
Далее человек поворачивается, и мы видим, что тащила Аллу Борисовну сама Алла Борисовна. На самом деле ролик легко было найти в Сети, но только в плохом качестве.
Гостелерадиофонд же сейчас, через 35 лет от премьеры, всего лишь публикует версию ролика в оригинальном качестве.
Фото: Сплетник
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