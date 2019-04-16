Эксперты рассказали, почему пожилым людям нужно посещать спортзал

Известно, что когда организм стареет, то мышцы тела становятся слабыми. Часто именно мышечную слабость связывают со смертью среди людей старше 40 лет.

Но пожилые люди, которые занимаются силовыми тренировками живут дольше других. Однако, им не нужно пытаться поднимать большой вес, важно, чтобы нагрузки были умеренными и упражнения выполнялись в высоком темпе.



Как сообщает сайт medpulse.ru, бразильские ученые следи за здоровьем 4000 людей в возрасте от 40 до 85 лет на протяжении 6 лет.

Он контролировали, сколько раз каждый человек может поднять вес (нагрузку постоянно увеличивали) в определенное время. С целью проверить мышечную силу участники выполняли следующее упражнение: стартовая позиция — вес держится на уровне бедер на прямых руках. Затем делается "протяжка" — когда вес нужно поднять до уровня плечевого пояса, протягивая его наверх (локти при этом смотрят наружу).

Данный эксперимент ученые повторили через несколько лет. Выяснилось, что 10% мужчин и 75% женщин умерли. В итоге ученые сделали вывод, что люди, которые легко могут поднимать вес, живут дольше.

Но ученые предупреждают: поднятие большого веса повышает риск смерти на 13%.

Они советуют поднимать умеренный вес, выполнять упражнения на все группы мышц (3 подхода по 6-8 повторений, но выполнять их в быстром темпе).

Фото: kapital.kz

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