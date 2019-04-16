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На ростовском хуторе открылся музей рыбы

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  • сегодня в 18:41

На ростовском хуторе открылся музей рыбы

На хуторе Калинин (Ростовская область) открылся музей рыбы, рассказывает Poplawok.ru.

В музее собрали все материалы, относящиеся к рыболовству на Дону и к донской рыбе. Тут есть чучела местных рыб, фотографии рыб, которых занесли в Красную книгу и другие экспонаты.

В музее, который уже представляют Меккой для туристов, можно послушать и рыбацкие байки. Например, по Дону уже давно гуляет небылица про пойманную казаками белугу, которая весила 708 килограммов. Еще рассказывают, что в каждой семье, жившей на Дону, имелось в запасе две-три бочки осетровой икры. Ей будто бы кормили даже кур и уток.

В музее можно узнать, что местные казаки оттого были зажиточными, что были рыбаками. От Дона жили и процветали, поэтому рыбаки относились к реке, как к храму. Матом на воде не ругались и громко не разговаривали.

Фото:Fishnews

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