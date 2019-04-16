ВОЗ: число заболевших корью в мире возросло в 4 раза

Согласно последним данным ВОЗ, в мире произошел четырехкратное увеличение числа заболеваемости корью по сравнению с 2018 годом. Организация прогнозирует, что ситуация будет только ухудшаться, пишет Pora.Ru.

ВОЗ обнародовала тревожные данные, свидетельствующие о произошедшем резком скачке показателя заболеваемости корью на планете. В январе - марте прошлого года зарегистрированы 28 тысяч случаев инфекции, а в 2019 году за этот же период - уже свыше 112 тысяч. Это по оценочным данным, в реальности же цифры гораздо выше, отмечает ВОЗ.

Эксперты Организации предупредили, что численность заразившихся инфекцией будет только увеличиваться. В докладе ВОЗ сказано, что за год средний показатель роста заболеваемости корью в мире вырос почти на 300 процентов, а в Африке - на 700 процентов.

Самые высокие показатели заболеваемости корью зафиксированы в Украине, Казахстане, Грузии, Киргизии, а также на Филиппинах, Мадагаскаре и других странах. Даже в Тунисе, США, Израиле, Таиланде - государствах с высоким уровнем вакцинации - растет число заболевших корью. Этому способствуют непривитые граждане.

В 2017 году из-за кори умерли 110 тысяч человек. Каждый четвертый случай заболевания осложнился потерей слуха, слепотой или повреждениями мозга.



Специалисты ВОЗ отмечают, что урегулировать вспышки заболеваемости корью способны всего две дозы вакцины. Однако на сегодня именно этот факт является главной проблемой: население стран мира не осознает всю остроту и опасность ситуации, поэтому наблюдается низкий уровень вакцинации.

По данным ВОЗ, первой дозой охвачено 85% населения при требуемых 95%, необходимых для предупреждения вспышек заболевания. Вторую дозу вакцины имеют около 67% населения. Эксперты на основании этих показателей прогнозируют интенсивный рост числа заболеваний корью.

Фото: Science Debate

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