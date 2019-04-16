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Эксперты: потребительские настроения в Германии испортились

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  • сегодня в 16:25

Эксперты: потребительские настроения в Германии испортились

В Германии ухудшились настроения потребителей, о чем говорят результаты исследования местной компании GfK. Оказалось, что по сравнению с мартом в апреле этого года показатель индекса потребительской уверенности стал меньше на 0,3 пункта. Теперь он составляет 10,4 вместе прибавки в 0,1 пункт, как прогнозировалось ранее. За минувшие два года это значение стало самым низким.

Как указывается в исследовании, настроения потребителей были несколько подпорчены ожиданием возможного сокращения доходов. Невзирая на не очень оптимистичные данные, специалист компании GfK Рольф Бюркль в целом положительно оценил экономическое положение Германии, сообщает moneytimes.ru.

По его словам, сейчас в стране сформировался прекрасный рынок труда, а занятость только увеличивается. Кроме этого, динамика роста доходов граждан "относительно позитивна", добавил он.

Еще эксперт подчеркнул, что пенсионеры от этой ситуации тоже оказываются в выигрыше. А именно, есть необходимые условия для хороших потребительских настроений. Но при этом ожидания касаемо доходов уменьшились.

Отмечается, что при довольно низком внешнем спросе, внутренний потребительский спрос является главным двигателем экономического развития в зоне евро. На протяжении последних нескольких лет Центробанком стимулируются потребительские траты через политику низких процентных ставок.

Фото: Thinkstock

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