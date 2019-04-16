Супруга пресс-секретаря Путина оказалась самой богатой из кремлевских жен

Мнение о том, что доход супруга должен быть больше, чем доход жены, не относится к семейной паре Пескова и Навки. Журнал Forbes опубликовал доход Навки за год, в результате выяснилось, что ее доход, намного больше, чем заработок ее супруга, пресс-секретаря президента РФ.

По итогам года Навка принесла в семью 218,6 миллионов рублей, а доход ее мужа составил "всего" 12,79 миллионов. Олимпийская чемпионка занимает первое место в рейтинге самых богатых жен кремлевских чиновников.

Татьяна Навка владеет двумя коттеджами и тремя элитными квартирами в столице. Навка зарабатывает свой доход несколькими способами.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, Навка — продюсер ледовых шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек". Навка снимается в рекламе и является лицом ювелирной компании Chopard.

Так как спортсмена еще и акционер компании "Галит", то она получает доход и от результатов деятельности данной компании, которая занимается производством соли.

Стоит напомнить, что в прошедшую субботу у Навки был день рождения. Спортсменка отметила свой 44-й день рождения. В гостях у Татьяны Навки были Николай Басков, Екатерина Варнава, Анна Семенович, Валентин Юдашкин и другие звезды шоу бизнеса.

Фото: Общая Газета

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