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В Китае из-за красного платка рыбачку посадили в тюрьму

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  • сегодня в 15:49

В Китае из-за красного платка рыбачку посадили в тюрьму

В Китае заядлая рыбачка и популярный блоггер Tang попала в тюрьму из-за того, что приехала на рыбалку в красном платке на голове, рассказывает Poplawok.ru.

Ее красный платок, как объяснили в полиции, расценили, не как головной убор, а как пионерский галстук. А галстук в Китае ассоциируется с теми героями, которые принесли себя в жертву китайской революции.

"Tang своим вызывающим поступком осквернила память мучеников, которые боролись за нашу свободу, она оскорбила честь пионерского движения и патриотические чувства народа", — объяснили причину задержания блоггера в местной полиции.

Из-за платка девушка серьезно пострадала. Ее на 12 дней посадили в тюрьму, обязали заплатить 1 тысяча юаней штрафа и заставили удалить ее свой канал на платформе Kuaishou.

Фото: с сайта pixabay.com

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