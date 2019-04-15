Ученые особенно беспокоятся о тех из нас, кто родился в 90-е годы

Исследование, проведенное учеными в Бристольском университете, выявило тревожный рост числа молодых людей, страдающих заболеваниями печени.

Посмотрев на более чем 4000 молодых людей, родившихся в 91 и 92 годах, ученые обнаружили огромное количество неалкогольных жировых заболеваний печени, связанных с ожирением, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, такие как диабет 2 типа и сердечные приступы, пишет сайт "Главная тема".

Такие заболевания можно найти у пожилых людей, но они не должны присутствовать у 27 и 28-летних. Всем участникам было проведено сканирование в 18 лет, а затем еще пять лет спустя. В то время как первоначальное сканирование показало, что 2,5% имели неалкогольную жировую болезнь печени, второе, более технологически продвинутое, сканирование показало, что более 20% затронуты. Мы можем увидеть рост тяжелой прогрессирующей болезни печени. Неудивительно, что большинство пациентов с заболеваниями печени имеют избыточный вес.

Исследователи говорят, что нездоровое питание составляет пятую часть всех смертей и уносит больше жизней, чем курение, из-за его связи с болезнями сердца, раком и диабетом. Более 130 ученых сравнили пищевые привычки с показателями смертности и заболеваемости в 195 странах. Они обнаружили, что в 2017 году плохое питание стало причиной 11 миллионов смертей, или 22% от общего числа зарегистрированных случаев. Анализ показал, что низкий уровень потребления цельных зерен и фруктов и высокий уровень потребления натрия, обнаруженного в соли, составляют более половины случаев смерти, связанных с питанием. Остальные были связаны с высоким потреблением мяса, подслащенных сахаром напитков и других нездоровых продуктов питания, в том числе содержащих трансжирные кислоты.

Фото: Metro

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