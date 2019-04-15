Российский врач назвал 10 самых грязных повседневных вещей

К числу самых грязных вещей, которыми мы ежедневно пользуемся, относятся: деньги, мобильные телефоны, руль автомобиля и ручки сумок.

Василий Фролов, врач поликлиники № 121 московского депздрава, сообщил, что самыми грязными считаются предметы, до которых мы дотрагиваемся чаще всего. Это могут быть банкоматы, кнопки лифта, дверные ручки, ручки тележек в супермаркете, телевизионный пульт и губки для мытья посуды.

Как сообщает сайт medpulse.ru, врач советуют не забывать, приходя домой, до туалета и после него мыть руки. Также нужно мыть руки, если дотронулись до мусора, высмаркивались, кашляли, а также если дотронулись до таких продуктов как мясо или яйцо.

Медик предупреждает, что, придя домой, нужно обязательно мыть руки до посещения туалета и после него. Кроме того, следует помнить о мытье рук после прикосновения к мусору, после высмаркивания, кашля, а также после того, как дотронулись до таких продуктов как яйцо или мясо.

Врач напоминает, что про мытье рук не стоит забывать не только до еды, но и после еды.

По словам медика, руки нужно мыть столько раз в день, сколько раз в день происходит соприкосновение с различными вещами, особенно в местах общественного пользования.

Фото: Deita.ru

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