Кузбассовцу грозит тюремный срок за помощь коллегам из суши-бара

В Междуреченске полицейские выявили двух мигрантов-нарушителей.

Оказалось, что их зарегистрировали в одном из домов частного сектора, который находился в поселке Широй Лон. На самом же деле иностранцы снимали квартиру.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, сотрудник правоохранительных органов выяснили, что

25-летний собственник полуразрушенного дома нелегально "прописал" у себя иностранных граждан, которые были его коллегами по работе в суши-баре. В итоге 4 человека вынуждены будут отвечать за нарушение законодательства.

Протоколы об административном правонарушении завели в отношении иностранных граждан, которые были нелегалами.

Мужчины должны будут заплатить штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, их могут департировать за пределы Российской Федерации.

Кроме того, собственник суши-бара, который трудоустроил иностранных граждан, не подал уведомление об этом в подразделение по вопросам миграции. На этом основании он также будет привлечен к ответственности.

Ему грозит штраф до 4 000 рублей. Также против междуреченца возбуждено уголовное дело, так как он фиктивно прописал у себя иностранцев. За это ему грозит 3 года лишения свободы.

Фото: pravoirk.ru

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