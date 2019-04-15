Эксперты: заработки священников в России доходят до миллиона рублей

Эксперты назвали размеры заработных плат служителей Русской православной церкви (РПЦ). Выяснилось, что часто у них доходы значительно выше, чем у государственных служащих.

Также оказалось, что на ряде должностей доходы священников могут достигать миллиона рублей в месяц. Как подчеркивают эксперты, в целом, заработки у служителей РПЦ больше, чем у чиновников.

Помимо этого, зарплаты у настоятелей московских храмов могут сильно разниться. Например, их ежемесячные доходы начинаются от 100 тысяч рублей и доходят до 1 млн рублей, сообщает moneytimes.ru.

При этом рядовой священник в столице России может получать 60-80 тысяч рублей в месяц. В регионах страны заработки у священников русской православной церкви намного меньше. Здесь их зарплаты начинаются от 20 тысяч рублей ежемесячно и могут доходить до 200 тысяч рублей. Отмечается, что при этом размеры их доходов все равно выше, чем средние по регионам.

Начинающий служитель РПЦ может рассчитывать на заработок от 35 тысяч рублей в месяц, заявляют эксперты.

Следует отметить, что формально священники не могут быть наделены статусом наемных сотрудников, что прописано в законе "О свободе совести". Но РПЦ производит за своих работников все необходимые выплаты — пенсионные, страховые, медицинские.

Фото: Губерния Daily

Еще по теме:

Эксперты назвали доходы чиновников и депутатов за 2018 год

Около 90% всех активов России сосредоточены в руках 3% богатейших граждан

Эксперты: 40% жителей России недовольны своими доходами

