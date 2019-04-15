Джон Сноу оказался не Старком, а Таргариеном

В эфир вышла первая серия финального сезона сериала "Игра Престолов". Интерес к прославленному проекту настолько велик, что стриминговые сервисы HBO и Амедиатека не выдержали наплыва посетителей и некоторое время оставались недоступны. Сам сериал так популярен, что во всем мире люди встречают новый сезоны различными массовыми мероприятиями.

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Сериал снимали с 2011 года, и за восемь лет этот проект успел стать самым кассовым и самым смотрибельным из всех, сформировав в индустрии производства сериалов абсолютно новые стандарты качества. Вокруг "Игр престолов" не умолкает шумиха. В преддверии выхода финального сезона агентство Bloomberg, например, составило рейтинг богатейших домов Вестероса, сообщает издание DailyShow, Самым богатым родом была признана семья Таргариенов, ведь у них есть драконы, а самыми нищими оказались Тайреллы, в 2011 году занимавшие второе место.

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Россияне тоже не остаются в стороне. В Якутии, например, команде сериала выписали свой, якутский Оскар. В Санкт-петербург со дня на день прибудет актер исполнивший роль Рамси Болтона. Культурная столица с нетерпением ожидает приезда исполнителя самой неприятной роли в проекте.

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Самым неожиданным сюжетным поворотом первой серии можно назвать очередной виток биографии любимчика публики Джона Сноу. Бастард Старков уже успел отправиться в дозор на стену, умереть, стать Королём Севера, сложить полномочия, закрутить роман с матерью драконов, а теперь выяснилось, что он её прямой родственник и наследник королевского рода Таргариенов. Впереди ещё пять эпизодов и ближайшие 1,5 месяца точно не будут скучными. Показ завершится 19 мая.

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Фото: by Macall B. Polay / HBO/ theverge.com