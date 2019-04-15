Россиянки рожают потому, что так принято

Социологи и психологи проанализировали причины, по которым российские женщины рожают детей. Вывод неоднозначный: мамами становятся чаще всего не потому, что этого хотят, а потому, что так принято, сообщает GT.
Анализ показал, что большинство женщин производит на свет ребенка по нескольким причинам, в том числе для того, чтобы не оставаться одинокими в старости. Психологи считают такую мотивацию вполне уважительной причиной: нет ничего особенно эгоистического в надежде, что дети возьмут на себя заботу за заболевшими или состарившимися родителями.
Следующим по популярности мотивом является представление, что рождением ребенка можно удержать мужчину и улучшить отношения в семье. Нередко детей заводят, чтобы наладить отношения с не особенно приветливыми родителями мужа. Не менее популярная причина завести ребенка — улучшение материального положения за счет материнского капитала. В целом большинство причин появления на свет нового человека большей частью носят социальный, а не биологический характер, считают специалисты.
Некоторые психологи вообще считают, что инстинкт материнства отступил на задний план. Современная женщина, способная содержать себя самостоятельно, сама решает, иметь ей детей или нет, и не так мало случаев, когда женщина сознательно принимает решение не рожать. При этом женщины продолжают лечиться от бесплодия, целая индустрия работает на то, чтобы подарить радость материнства тем, кому по каким-то причинам в этом отказано природой. Так что материнский инстинкт пока еще рано полностью списывать со счетов.
Фото: Азбука Испании
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