Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2019 : 64,5171
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2019 : 72,8398

Врачи рассказали, кому не стоит ходить в баню

  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
http://img.newsinfo.ru/article/0/0/3/9003.jpeg
  • сегодня в 19:30

Врачи рассказали, кому не стоит ходить в баню

Врач Амина Хабибова рассказала, чем для некоторых людей может быть опасна такая популярная в России процедура как баня.

Например, баня противопоказана, людям с повышенным давлением. Также не стоит ходить в баню людям, страдающим болезнями сердца и сосудов.

Как сообщает сайт medpulse.ru, людям, у которых все в порядке со здоровьем, полезно нырять в холодную воду, а затем снова в тепло. Это связано с тем, что расширенные кровеносные сосуды в холодной воде сужаются, а затем они снова расширяются.

Таким образом, происходит своеобразная тренировка.

Однако, для лиц с сердечными заболеваниями это нежелательно.

Кроме того, не стоит ходить в баню людям с болезнями желудка. Сергей Демин, который является соавтором русской оздоровительной системы, основанной на действии бани, также солидарен с врачами.

Посещение бани может быть опасным для людей с острыми заболеваниями.

Также нельзя ходить в баню при температуре. Баня противопоказана людям с онкологическими заболеваниями. Демин подчеркивает, что многие люди неправильно пользуются веником, в связи с чем они могут травмировать себя и других. Врач предупреждает, что веником не нужно хлестать. Он используется для того, чтобы доставлять пар в конкретную точку тела и привносить в кожу дубильные вещества. Веник способен оказывать массажный эффект. Ни в коем случае нельзя бить веником со всей силы или бить в одном ритме.

Фото: venikibeniki.ru

Мир

Image

В Китае из-за красного платка рыбачку посадили в тюрьму

В Китае заядлая рыбачка и популярный блоггер Tang попала в тюрьму из-за того, что приехала на рыбалку в красном платке на голове, рассказывает Poplawok.ru.

Читать полностью
Image

Британке грозит тюрьма за то, что она назвала новую жену бывшего мужа "лошадью" в социальных сетях

Британке Лалех Шахравеш грозит тюрьма в Дубае и штраф в размере тысячи фунтов за публикацию в Facebook, которую она загрузила о своем бывшем муже два года назад.

Читать полностью

Общество

Image

Эксперты: заработки священников в России доходят до миллиона рублей

Эксперты назвали размеры заработных плат служителей Русской православной церкви (РПЦ). Выяснилось, что часто у них доходы значительно выше, чем у государственных служащих.

Читать полностью
Image

Россиянки рожают потому, что так принято

Социологи и психологи проанализировали причины, по которым российские женщины рожают детей. Вывод неоднозначный: мамами становятся чаще всего не потому, что этого хотят, а потому, что так принято.

Читать полностью

Новости