Врачи рассказали, кому не стоит ходить в баню

Врач Амина Хабибова рассказала, чем для некоторых людей может быть опасна такая популярная в России процедура как баня.
Например, баня противопоказана, людям с повышенным давлением. Также не стоит ходить в баню людям, страдающим болезнями сердца и сосудов.
Как сообщает сайт medpulse.ru, людям, у которых все в порядке со здоровьем, полезно нырять в холодную воду, а затем снова в тепло. Это связано с тем, что расширенные кровеносные сосуды в холодной воде сужаются, а затем они снова расширяются.
Таким образом, происходит своеобразная тренировка.
Однако, для лиц с сердечными заболеваниями это нежелательно.
Кроме того, не стоит ходить в баню людям с болезнями желудка. Сергей Демин, который является соавтором русской оздоровительной системы, основанной на действии бани, также солидарен с врачами.
Посещение бани может быть опасным для людей с острыми заболеваниями.
Также нельзя ходить в баню при температуре. Баня противопоказана людям с онкологическими заболеваниями. Демин подчеркивает, что многие люди неправильно пользуются веником, в связи с чем они могут травмировать себя и других. Врач предупреждает, что веником не нужно хлестать. Он используется для того, чтобы доставлять пар в конкретную точку тела и привносить в кожу дубильные вещества. Веник способен оказывать массажный эффект. Ни в коем случае нельзя бить веником со всей силы или бить в одном ритме.
Фото: venikibeniki.ru
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