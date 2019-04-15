Мать и ребенок получили травмы на аттракционе на Кипре

На Кипре пострадали двое российских туристов. Несчастный случай произошел в парке развлечений Айя-Напы.

44-летняя женщина вместе с семилетним сыном катались на каруселях. В результате того, что их сидение ударилось о металлический забор, они получили травмы. Мать и сын доставлены в больницу с переломами.

Известно, что у женщины сломана рука, также она травмировала колено и получила черепно-мозговую травму. У ее сына открытый перелом ступни.

Как сообщает сайт medpulse.ru, владелец парка развлечений направило туристов в клинику в Паралимни. Потом маму с сыном направили в специализированный медцентр в Лимассоле. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

По словам сотрудников местной полиции, аттракционы технически исправны, в случившемся виноват сотрудник парка, который вовремя не остановил карусель, поэтому одно из сидений и врезалось в металлический забор.

Владелец парка Айя-Напы заявил, что он оплатит все расходы на лечение туристов из России. По его словам, данный парк развлечений, в котором пострадали российские туристы, работает уже 20 лет. Каждый день в парке отдыхают тысячи людей.

За все эти годы здесь не происходило никаких инцидентов.

Данный инцидент расследуют сотрудники полиции. Администрация парка развлечений сообщила, что все аттракционы проверялись и у всех есть лицензия.

Фото: Турпром

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