Сайты социальных сетей, в том числе Facebook, могут отключить функцию "лайк" для британских детей, благодаря предложенному руководству по безопасности в Интернете, пишет сайт "Главная тема". В проекте кодекса, который был составлен Офисом Управления по Информации, говорится, что такие тактики, как функция like и полосы Snapchat, используются для того, чтобы дольше оставаться в сети для детей до 18 лет.

Он предлагает 16 онлайн-стандартов, которым должны соответствовать компании, работающие в социальных сетях, в том числе настройки по умолчанию "высокая конфиденциальность", если нет веских причин не делать этого. Кодекс также говорит, что фирмы не должны собирать ненужные личные данные.

Баронесса Бибан Кидрон, председатель Фонда 5Rights, заявила, что компании, работающие в социальных сетях, "не смогли признать права и потребности ребенка в Интернете". Однако другие утверждали, что ответственность за обеспечение безопасности своих детей в Интернете должна лежать на родителях.

В прошлом году доклад комиссара по делам детей в Англии показал, что сайты социальных сетей собирают информацию о детях с рождения.

В январе комиссар по делам детей Энн Лонгфилд призвала онлайн-платформы взять на себя больше ответственности за "ужасающее количество тревожного контента", доступ к которому дети могут получить в Интернете.

Фото: Digit.fyi

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