В Мельбурне Ник Кейв выступит с симфоническим оркестром

Музыканты Ник Кейв и Уоррен Эллис активно готовят новую концертную программу. Запланировано всего два выступления. Вместе с Мельбурнским симфоническим оркестром коллектив исполнит саундтреки к фильмам.

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Киноколлекция треков у Кейва приличная. Банда музыканта писала для "Предложения", "Любой ценой", "Ветреной реки" и многих других культовых фильмов. Австралийцы гордятся Кейвом, ведь слава у жителей самого маленького континента совсем не культурных ребят. В США про них говорят: "ты тупой или из Австралии?". Во многом такое отношение обосновано, маргинальные австралийцы во всем мире притча во языцех, сообщает DailyShow.

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Выступление с уникальной программой продлится всего два дня. Премьера запланирована на август текущего года. Подобного формата до сих пор не представлялось, а повторять его артисты не намерены. Билеты на выступление поступят в продажу со дня на день. Музыканты предупредили, что интерес к проекту велик, а значит купить пропуск в последний момент не получится, перекупщики уже потирают руки и рассчитывают на высокие гонорары. Первое выступление запланировано на 9 августа.

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Фото: radarmag.ru