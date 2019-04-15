В Мельбурне Ник Кейв выступит с симфоническим оркестром

Музыканты Ник Кейв и Уоррен Эллис активно готовят новую концертную программу. Запланировано всего два выступления. Вместе с Мельбурнским симфоническим оркестром коллектив исполнит саундтреки к фильмам.
Читайте также: День рождения Круга отметили в Твери
Киноколлекция треков у Кейва приличная. Банда музыканта писала для "Предложения", "Любой ценой", "Ветреной реки" и многих других культовых фильмов. Австралийцы гордятся Кейвом, ведь слава у жителей самого маленького континента совсем не культурных ребят. В США про них говорят: "ты тупой или из Австралии?". Во многом такое отношение обосновано, маргинальные австралийцы во всем мире притча во языцех, сообщает DailyShow.
Читайте также: Католики жгут Гарри Поттера
Выступление с уникальной программой продлится всего два дня. Премьера запланирована на август текущего года. Подобного формата до сих пор не представлялось, а повторять его артисты не намерены. Билеты на выступление поступят в продажу со дня на день. Музыканты предупредили, что интерес к проекту велик, а значит купить пропуск в последний момент не получится, перекупщики уже потирают руки и рассчитывают на высокие гонорары. Первое выступление запланировано на 9 августа.
Читайте также: АВВА снова в строю
Фото: radarmag.ru
Британке грозит тюрьма за то, что она назвала новую жену бывшего мужа "лошадью" в социальных сетях
Британке Лалех Шахравеш грозит тюрьма в Дубае и штраф в размере тысячи фунтов за публикацию в Facebook, которую она загрузила о своем бывшем муже два года назад.
ВВС создало «расследование» о «победе русских политтехнологов» на Мадагаскаре
ВВС провел свое «расследование» о якобы вмешательстве русских политтехнологов в выборы на Мадагаскаре.
Космонавт Александр Лазуткин стал героем "Модного приговора"
Сегодня по всему миру отмечают день космонавтики. Именно в этот день в 1961 году в космос оправился Юрий Гагарин. Для России и стран постсоветского пространства эта дата особенно важная. Сегодня звезды российского шоу-бизнеса тоже вспомнили о героях - российских космонавтах.
Барак Обама признался, что любит Кин-дза-дза
В Москве похоронили Георгия Данелия. Прощание с артистом собрало тысячи человек. Как и случается в таких ситуациях, всплыли новые факты.