Соцопрос: более половины россиян не готовы к кредитам и дорогим покупкам

В России более половины жителей, а именно, 55%, считают, что сейчас не самый лучший период для совершения дорогих покупок. Такой результат был получен по итогам опроса от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом готовность к крупным приобретениям выразили 23% респондентов.

Также исследование показало, что 69% россиян считают, что в настоящее время лучше не брать крупные кредиты. Только 155 от числа опрошенных сказали, что готовы взять банковский займ.

При этом 68% респондентов считают необходимым сократить повседневные расходы. Каждый пятый опрошенный полагает, что регулярные постоянные доходы (зарплату или пенсию) нужно сразу после получения потратить на покупку нужных вещей, сообщает moneytimes.ru

Около половины участников опроса (48%) высказали мнение, что свободные деньги лучше отнести на хранение в банк. Но нашлись и те, кто придерживается противоположной точки зрения. Так, 29% респондентов заявили, что банковские вклады лучше закрыть.

Социологи ВЦИОМ провели соответствующее исследование 26 марта 2019 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов, возраст которых составил от 18 лет.

Фото: ОТР