Как бороться с авитаминозом и весенней депрессией

Весна с одной стороны — это солнце и удлинившийся день, а с другой — усталость, раздражение, потеря аппетита и нестерпимая сонливость. В народе эти симптомы называют весенней депрессией. Какое отношение к депрессии имеет весенняя хандра, рассказало издание GT.

Как объясняют психологи, депрессия — это тяжелое расстройство психики, для лечения которое применяются специальные медикаменты — антидепрессанты. К счастью, депрессией болеют не более 7% людей. В том, что принято называть "весенней депрессией", тоже радости мало, но все-таки это не депрессия, а депрессивное состояние.

Весеннее ухудшение состояния чаще отмечают женщины, причем любого возраста. В это время женщины начинают замечать за собой повышенную раздражительность, беспокойство, тревожность, апатию и негативные мысли. Упадок сил, плаксивость и грустное настроение женщины не могут не отразиться на атмосфере в семье, всеобщая нервозность приводит к дисгармонии семейных отношений, а иногда даже становится причиной развода.

Психологи отмечают, что работающие женщины и ведущие активный образ жизни, страдают от весенней депрессии реже, чем те, кому нечем себя занять.

Мужчины тоже подвержены весеннему депрессивному состоянию, но часто скрывают свое состояние, пытаются справиться с хандрой самостоятельно, что получается неважно, но зато они успешно изводят близких и самих себя. Весенняя депрессия у мужчин часто связана с эндокринными проблемами, вызванными постепенным снижением выработки тестостерона в предпенсионном возрасте, — утверждает специалист.

Выход: приобрести навыки управления своим внутренним состоянием. Хорошая стрессоустойчивость, умение позитивно мыслить, находить радость в повседневных мелочах поможет справляться с любыми более или менее серьезными внешними воздействиями: перегрузками на работе, психическими травмами и даже изменением гормонального фона.

Фото: Meteoprog

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