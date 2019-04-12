Космонавт Александр Лазуткин стал героем "Модного приговора"

Сегодня по всему миру отмечают день космонавтики. Именно в этот день в 1961 году в космос оправился Юрий Гагарин. Для России и стран постсоветского пространства эта дата особенно важная. Сегодня звезды российского шоу-бизнеса тоже вспомнили о героях — российских космонавтах.



Как сообщает GreatLove, Юрий Дудь повесил у себя в инстаграм фотографию улыбающегося Гагарина и написал просто, но очень точно: "Великий день".



А вот передача "Модный приговор" целый выпуск посвятили одному из российских космонавтов. В гости на передачу пришел космонавт и лейтенант запаса Александр Лазуткин. Истцом выступила жена, она рассказала Васильеву, что муж носит слишком строгую и официальную одежду — женщина попросила изменить имидж мужа.



Александр Лазуткин принимал участие в космических миссиях в качестве инженера. Его первый полет состоялся в 1997. Суммарно в космосе он провел 184 дня, 22 часа, 7 минут. Сейчас Лазуткин работает заместителем генерального конструктора АО "НПП "Звезда" им. Г. И. Северина".

Фото: инстаграм

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