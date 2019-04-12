Есть ли роман у Лободы с Тилем из Rammstein

Как истинный джентльмен в содеянном Тиль не сознается. Звезда уклончиво отвечает на прямые вопросы. Лобода тоже не спешит откровенничать, но дочка Тильда... Тильда, Карл!!!
Семейное древо Линдерманов раскинуло крону над постсоветским пространством. Тильда (похоже, Тильдовна) Лобода (похоже, Линдерман) скоро отметит свой первый год жизни. Многие поклонники Rammstein заметили, что коллектив тоже последние годы зачастил в столицу. Сам главный Rammstein говорит, что от концертов здесь получает наибольшее удовольствие.
Как пишет DailyShow, Светлана также виляет хвостом, но ничего конкретного не говорит. Тиля она считает хорошим и надёжным другом, но отца в нем... видит прекрасного. Больше ничего. Интересен тот факт, что, оказавшись в минувшем году на больничной койке, единственный, кого Лобода пустила в палату, кроме врачей, оказался именно легендарный Тиль. Светлану тогда подкосила почечная хворь.
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