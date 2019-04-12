Барак Обама признался, что любит Кин-дза-дза

В Москве похоронили Георгия Данелия. Прощание с артистом собрало тысячи человек. Как и случается в таких ситуациях, всплыли новые факты.
Фильмы режиссера известны не только на родине. Почитатели таланта Данелия живут во всем мире, а его ленту "Кин-Дза-Дза" в одном из интервью тогда еще действующий президент США Барак Обама назвал одним из своих самых любимых фильмов, сообщает DailyShow.
Творчество Георгия Данелия ценят на всех континентах. Его кино наполнено любовью, юмором и простым человеческим теплом. Великого мастера похоронили на кладбище вблизи Новодевичьего монастыря. Режиссер ушел из жизни на 89-м году жизни, 4 апреля 2019 года.
Фото: Scoopnest.com
Читайте также:
Ходченкова наваляла люлей Шпице
Элиссон Мэк призналась, что она извращенка и пользует секс-рабов
Британке грозит тюрьма за то, что она назвала новую жену бывшего мужа "лошадью" в социальных сетях
Британке Лалех Шахравеш грозит тюрьма в Дубае и штраф в размере тысячи фунтов за публикацию в Facebook, которую она загрузила о своем бывшем муже два года назад.
ВВС создало «расследование» о «победе русских политтехнологов» на Мадагаскаре
ВВС провел свое «расследование» о якобы вмешательстве русских политтехнологов в выборы на Мадагаскаре.
Как бороться с авитаминозом и весенней депрессией
Весна с одной стороны - это солнце и удлинившийся день, а с другой - усталость, раздражение, потеря аппетита и нестерпимая сонливость. В народе эти симптомы называют весенней депрессией. Какое отношение к депрессии имеет весенняя хандра, рассказало издание GT.
Соцопрос: более половины россиян не готовы к кредитам и дорогим покупкам
В России более половины жителей, а именно, 55%, считают, что сейчас не самый лучший период для совершения дорогих покупок.