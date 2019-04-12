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Барак Обама признался, что любит Кин-дза-дза

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  • сегодня в 19:06

Барак Обама признался, что любит Кин-дза-дза

В Москве похоронили Георгия Данелия. Прощание с артистом собрало тысячи человек. Как и случается в таких ситуациях, всплыли новые факты.

Фильмы режиссера известны не только на родине. Почитатели таланта Данелия живут во всем мире, а его ленту "Кин-Дза-Дза" в одном из интервью тогда еще действующий президент США Барак Обама назвал одним из своих самых любимых фильмов, сообщает DailyShow.

Творчество Георгия Данелия ценят на всех континентах. Его кино наполнено любовью, юмором и простым человеческим теплом. Великого мастера похоронили на кладбище вблизи Новодевичьего монастыря. Режиссер ушел из жизни на 89-м году жизни, 4 апреля 2019 года.

Фото: Scoopnest.com

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