Сравнили зарплаты в СССР и цены с сегодняшними

Сравнивать две эпохи очень сложно, так как сложно сравнить даже два относительно недавних временных промежутка, а здесь еще разные экономики, одна из которых была закрыта, это дело вызывает множество споров и дискуссий, пишет Yoki.ru.
Оценивать покупательскую способность в СССР и сейчас — не совсем корректно.
- Если считать по одной молочке, то сейчас мы живем намного хуже.
- Если считать по хлебу, яйцам или килограммам свинины или курицы, то примерно на том же уровне.
- А вот то, что пенсионерка сегодня пол пенсии отдает за коммуналку, а вторую половину за лекарства, то что тут сравнивать.
- Если считать по походу в советскую столовую: на рубль в столовой можно было съесть котлету с пюре, салат, компот и булочку с изюмом, и ещё останетсся на кофе с мороженым и блинчик с маслом, то сегодня на такой набор в столовой можно потратить все 500 руб.
С зарплаты РСФСР человек мог еще откладывать на сберкнижку и там накапливалось!
В 1980 году американский доллар стоил около 64 копейки, а зарплата 180 рублей была равна 281 доллару.
По данным инфляции, взятых из Википедии выяснилось, что с 1980 года по 2016 доллар обесценился в 2,15 раза. 604 доллара * 65,7 курс = 39 683 рубля.
То есть 281 доллар сегодня будет равен 604 доллара или 39 683 рубля.
1 советский рубль в 70-80 года, эквивалентен 220,5 рублям сегодня.
Зарплаты в СССР 1980 года в пересчёте на сегодняшний день.
Зарплата медсестры — 80 рублей = 17 640 российских рублей
Пенсионные выплаты — 120 рублей = 26 460 российских рублей
Средняя зарплата рабочего на производстве — 180 рублей = 39 690 российских рублей
Ставка сотрудника вооруженных сил — 270 рублей = 59 535 российских рублей
Ставка врача — 150 рублей = 22 050 российских рублей
Рабочие в зависимости от специальности и квалификации — от 200 до 400 рублей = 44 100 до 88 200 российских рублей
Зарплата инженера ВПК — 600 рублей = 132 300 российских рублей
Министр СССР — 800 рублей = 176 400 российских рублей
Средняя зарплата сегодня по стране 35 500 руб., в СССР она была 180 советских рублей или 39 700 руб.
У каждой эпохи и времени — свои траты и если такой образ жизни был повседневный и привычный для всех, сегодня это уже совсем другой образ жизни.
И если бы сегодня, была доступна качественная колбаса, а качественная докторская стоит не дешевле 600 руб., если было бы доступно жилье, даже по ипотеке, но с процентами как в Европе, если бы не было дикого социального неравенства, то ностальгирующих по тем временам было бы меньше.
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