Собчак показала новый весенний образ

Известная звезда показала новый весенний образ. Подписчики из инстаграм Ксюшу оценили и сказали, что это один из самых удачных луков на весну. Пользователь lisenok8w написал: "Какая красивая. Какая талантливая, умная". Также в адрес Ксении Собчак прозвучали такие комплименты как "Очень сладкая, стильная, потрясающая".
Как сообщает GreatLove, Ксюша сопроводила пост комментарием: "Очень-очень счастливый день сегодня". — Ксюша надела стильную байкерскую косуху, полупрозрачные колготки, а также юбку миди в горошек и блузку с геометричным принтом. Получилось очень стильно.
Видимо, что недавний разлад с Анастасией Волочковой никак не сказался на настроении Ксении. Однако, многие фанаты пришли в негодование. Ксюша поступила не очень честно: ведущая залезла в личные вещи балерины во время интервью и поставила Анастасию Волочкову в неловкую ситуацию. Все сразу вспомнили прошлое скандальной звезды и то, что когда-то она была "Блондинкой в шоколаде".
Фото: инстаграм
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