Американцы открыли для себя пользу огуречного рассола

В Нью-Йорке многие жители стали покупать рассол. Одна банка рассола может стоить сейчас от 3 до 45 долларов.

По словам врачей, употребление огуречного рассола помогает восстановить водно-солевой баланс после спортивных тренировок. Кроме того, рассол — отличное средство для борьбы с судорогами, благодаря оптимальному соотношению натрия и калия в жидкости рассола.

Как сообщает сайт medpulse.ru, употребление рассола абсолютно безопасно для людей, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Рассол низкокалорийный продукт: например, огуречный рассол содержит всего 12 калорий на 100 граммов.

Также рассол является хорошим пребиотиком. Он оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника. Рассол содержит антиоксиданты и элементы, которые усиливают иммунитет.

Также рассол имеет особый уровень кислотности, поэтому все витамины, которые в нем содержатся, хорошо усваиваются.

Рассол обладает и другими полезными свойствами: он эффективен при борьбе с лишним весом. Кроме того, рассол понижает уровень сахара и жиров в крови.

Фото: Mixnews

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