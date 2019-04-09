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"Двигать мусорки к домам": мэр Ярославля предложил способ следить за чистотой

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  • вчера в 22:59

"Двигать мусорки к домам": мэр Ярославля предложил способ следить за чистотой

Жители Ярославля крайне возмущены тем, как в городе убирается мусор. Люди жалуются, что территории рядом с мусорными контейнерами никто не убирает, поэтому по городу бегают мыши и крысы.

В Ярославле мэр Владимир Волков предложил новый способ решения данного вопроса. Он выступил с инициативой все мусорные площадки города перенести поближе к жилым домам. Данное предложение обсудили в мэрии Ярославля.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, сейчас много мусорных площадок расположено на территории, относящейся к муниципалетам. Поэтому за их уборку несут ответственность городские службы. Но в бюджете города нет средств на содержание мусорных контейнеров.

На этом основании Владимир Волков дал поручение до 1 мая перенести все мусорные контейнеры на придомовые территории. В таком случае содержать мусорные контейнеры будут управляющие компании. Иными словами, оплачивать уборку мусорных контейнеров будут сами жильцы, а не город.

Стоит отметить, что согласно нормам СанПина контейнеры с мусором должны находиться не меньше чем в 20 метрах от жилых домов.

Фото: bestatyana - LiveJournal

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