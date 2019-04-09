Британке грозит тюрьма за то, что она назвала новую жену бывшего мужа "лошадью" в социальных сетях

Британке Лалех Шахравеш грозит тюрьма в Дубае и штраф в размере тысячи фунтов за публикацию в Facebook, которую она загрузила о своем бывшем муже два года назад.

Лалех написала комментарии после свадьбы своего мужа с 44-летней Самой аль-Хаммади из Туниса, в которой она назвала невесту "лошадью". Ее два поста гласят: "Надеюсь, ты скоро окажешься в земле, идиот. Черт тебя подери. Ты бросил меня ради этой лошади?" И "Ты женился на лошади, идиот".

В ОАЭ подобное вполне может рассматриваться как уголовное преступление. Аль-Хаммади уже пожаловалась властям. Лалех арестовали сразу в аэропорту после того, как она прибыла на похороны мужа, пишет сайт "Главная тема".

Мисс Стерлинг, исполнительный директор организации "Задержанные в Дубае", сказала, что ее клиент был освобожден под залог, но ее паспорт был конфискован, и в настоящее время она живет в отеле. Она должна предстать перед судом в конце этой недели, ей грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 50 000 фунтов стерлингов. Лалех рассказала MailOnline: "Я в ужасе. Я не могу спать или есть. Я уже похудела на два размера из-за стресса. Эти законы - драконовские, особенно для зарубежных туристов".

Ее дочери Пэрис разрешили вернуться домой.

Фото: Yahoo News

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