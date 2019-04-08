Захарова: Характер не позволит мне покупать сумки за 20 тыс. евро

Недавно в Сети появились слухи, что у официального представителя МИД РФ Маррии Захаровой в гардеробе присутствует пальто, цена которого превышает 750 тысяч рублей. В ответ на это дипломат выразила возмущение.

На своей странице в одной из соцсетей она написала, что для нее является неприемлемым покупать дорогую одежду и сумки. По словам Захаровой, у нее нет пальто за 700 тысяч рублей, как и сумок за 20 тысяч евро. При этом представители дипведомства пояснила, что даже если ее доходы позволили приобретать столько дорогостоящие вещи, она бы этого никогда не делала, и причина того — ее характер.

Помимо этого, Захарова добавила, что на фотоснимке, который и вызвал бурные обсуждения пользователей интернета, она не в пальто, а в полушубке. Причем эта вещь не от марки Saint Laurent, а российского бренда. Но стоимость вещи дипломат назвать так и не решилась, хотя отметила, что полушубок среди ее вещей присутствует уже два года, пишет moneytimes.ru.

Напомним, официального представителя МИД РФ Марию Захарову признали лидером рейтинга по упоминаниям в средствах массовой информации женщин России. В течение ее фамилия появлялась на просторах медиапространства свыше 158 тысяч раз.

Таковыми оказались результаты исследования мониторингового портала "Медиалогия". На второй позиции, по версии ресурса, — Ксения Собчак. За год имя телезвезды было упомянуто в различных средствах массовой информации более 135, 2 тысяч раз. На третью строчку эксперты поместили Ольгу Бузову с более чем 118,5 тысячами упоминаний в прессе.

Фото: Altay-News

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