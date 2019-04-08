В историческом доме обнаружили снаряд времен ВОВ

В центре Санкт-Петербурга в одном из домов был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. Находку обнаружили в доме на улице Константина Заслонова.

В воскресенье, 7 апреля боеприпас нашли в одной из квартир дома на Заслонова. На место сразу же прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, специалисты, прибывшие на адрес, заключили, что находка абсолютно бесполезна для военных действий и абсолютно безопасна.

Согласно информации из пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в доме на улице Константина Заслонова нашли корпус снаряда, предположительно авиационного.

Найденный снаряд никакой угрозы не представлял, так как в нем не было взрывчатки и головного заряда.

Интересен тот факт, что незадолго до этого тут были обнаружены два артиллерийских снаряда калибром 45 и 37 миллиметров. Их разминированием эксперты занимались два часа.

С целью дальнейшей утилизации обе находки сотрудники Росгвардии вывезли на полигон.

Фото: Novostnash.ru

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