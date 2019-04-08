Росстат выяснил, почему россияне ходят на приемы к знахарям

Как сообщает Pora.ru, более двух процентов россиян, по данным Росстата, в прошлом году обратились за помощью к народным целителям или экстрасенсам, хотя на самом деле нуждались в медицинской помощи.
Ведомство провело опрос людей старше 15 лет, представляющих все регионы России, и наблюдало условия их жизни в 2018 году. Оказалось, что каждый третий, кому требовалась медицинская помощь, не пошел к врачу. Два процента от них вместо больницы посетили гомеопатов, народных целителей, "бабок" или экстрасенсов.
Росстат особое внимание уделил тому факту, что к народным целителям очень часто обращаются люди с тяжелыми заболеваниями. Примечательно, что почти не практикуют лечение у экстрасенсов и знахарей студенты, беременные и женщины в декретном отпуске.
Ведомство поинтересовалось у врача, члена профильного комитета СФ Владимира Круглого, почему россияне не идут к докторам. Он ответил, что россияне не доверяют медицинским работникам и мало информированы. На общее недоверие к официальной медицине накладывает свой отпечаток физическая недоступность медицинских учреждений и квалифицированного врача. Поэтому люди посещают целителей, подчеркнул Круглый.
Также врач отметил, что люд испытывают страх. Они боятся, что услышат "приговор" от врачей из-за неизлечимости рака и верят в чудо исцеления у экстрасенсов и других деятелей эзотерического направления.
Росстат показал, что к альтернативной медицине стало склоняться больше людей: в 2011 году доля россиян, обратившихся к знахарям, составляла 1,8 процента.
Фото: zerkalo.mk.ua
Читайте также:
Эффекты плацебо: примеры удивительной силы
"Бабушкины заговоры" против ангины, больных зубов и вздутия живота
Житель Китая заразился птичьим гриппом
В северной части Китая зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа.
Разъяренный гусь нападает на испуганную женщину за попытку пройти через "свою" парковку
Злой гусь угрожал женщине, которая пыталась пройти через парковку.
Исследователи: кофе может вызвать рак легких
Американские исследователи сообщают, что у людей, которые пьют две чашки кофе в день, имеют более высокий риск появления рака легких.
В Москве состоится премьера спектакля по пьесе Вырыпаева
Автор, известный россиянам по ленте "Эйфория", опытный писатель. По его произведениям ставят спектакли на лучших мировых площадках. Новая пьеса "Иранская конференция" будет показана впервые.