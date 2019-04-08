Росстат выяснил, почему россияне ходят на приемы к знахарям

Как сообщает Pora.ru, более двух процентов россиян, по данным Росстата, в прошлом году обратились за помощью к народным целителям или экстрасенсам, хотя на самом деле нуждались в медицинской помощи.

Ведомство провело опрос людей старше 15 лет, представляющих все регионы России, и наблюдало условия их жизни в 2018 году. Оказалось, что каждый третий, кому требовалась медицинская помощь, не пошел к врачу. Два процента от них вместо больницы посетили гомеопатов, народных целителей, "бабок" или экстрасенсов.



Росстат особое внимание уделил тому факту, что к народным целителям очень часто обращаются люди с тяжелыми заболеваниями. Примечательно, что почти не практикуют лечение у экстрасенсов и знахарей студенты, беременные и женщины в декретном отпуске.



Ведомство поинтересовалось у врача, члена профильного комитета СФ Владимира Круглого, почему россияне не идут к докторам. Он ответил, что россияне не доверяют медицинским работникам и мало информированы. На общее недоверие к официальной медицине накладывает свой отпечаток физическая недоступность медицинских учреждений и квалифицированного врача. Поэтому люди посещают целителей, подчеркнул Круглый.

Также врач отметил, что люд испытывают страх. Они боятся, что услышат "приговор" от врачей из-за неизлечимости рака и верят в чудо исцеления у экстрасенсов и других деятелей эзотерического направления.

Росстат показал, что к альтернативной медицине стало склоняться больше людей: в 2011 году доля россиян, обратившихся к знахарям, составляла 1,8 процента.

Фото: zerkalo.mk.ua

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