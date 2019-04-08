В России для туристов с домашними питомцами разработают правила посещения отелей и ресторанов

В России для гостей, путешествующих с домашними питомцами, планируют разработать правила.
В настоящее время в Санитарно-эпидемиологических правилах не предусмотрены правила, касающиеся временного пребывания животных в отелях и заведениях общественного питания.
Как сообщает сайт Repairshome.ru, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев сообщил, что обычно путешественники с собаками являются людьми с высокими доходами, поэтому отказывать им в помещении, например, ресторана, потому, что действуют определенные ограничения.
По словам Беляева, в настоящее время это системный вопрос для индустрии туризма в России.
Сфера туризма в России настойчиво требует разработки единого регламента нахождения домашних питомцев в ресторанах и отелях.
По словам Беляева, основная сложность — правила СанПина. В связи с этим для гостей с питомцами требуется создать правила посещения ресторанов и отелей.
По мнению Беляева, разработка правила пребывания домашних животных в отелях и ресторанах повысит туристические возможности России.
Фото: novosti-n.org
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