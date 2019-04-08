В Москве состоится премьера спектакля по пьесе Вырыпаева

Автор, известный россиянам по ленте "Эйфория", опытный писатель. По его произведениям ставят спектакли на лучших мировых площадках. Новая пьеса "Иранская конференция" будет показана впервые.

На сцене Государственного театра наций, где пройдет премьера, будут задействованы ведущие российские актеры.

— Чулпан Хаматова, Игорь Верник, Юрий Стоянов, Ингеборга Дапкунайте, Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт и еще несколько знаковых для отечественной сцены звезд. Этот спектакль собрал лучших артистов страны, каждый со своей гражданской позицией, у всех есть собственное мнение, — цитирует задействованного в постановке в качестве актера художественного руководителя театра Евгения Миронова издание DailyShow.

Сюжет спектакля прост и одновременно сложен для восприятия. Режиссёр Виктор Рыжаков называет его спектаклем-акцией не случайно. События развиваются в университете Копенгагена, где несколько интеллектуалов собрались обсудить ближневосточные проблемы в рамках большой конференции. Обсуждение новостных сводок приводит к откровенной дискуссии на общечеловеческие темы. Все действие построено на диалогах героев. Премьерные показы новой работы театра пройдут 9 и 12 апреля.

Фото: theatreofnations.ru

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