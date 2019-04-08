Дмитрия Певцова обманули организаторы концертов

Известный актер Дмитрий Певцов оказался в центре скандала. Промоутер, взявший на себя обязательства по организации гастролей музыкального коллектива "Певцовъ-оркестр", внезапно исчез. Уже в аэропорту музыканты узнали, что гастроли отменили.
Известный своим добрым нравом артист оказался буквально взбешен. Выступления ждали сразу в четырех крупнейших городах Дальнего Востока. Сперва музыканты намеревались отыграть во Владивостоке, затем Находке, после чего посетить Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Ради этого вояжа артист с трудом выбил себе отпуск в театре "Ленком", сообщает DailyShow.
В настоящий момент актер уже написал заявление в полицию и намерен довести это дело для суда. Известно, что Певцов любит выступать на Дальнем Востоке и в первую очередь в Находке. В этом городе родилась его супруга, и он особенно дорог артисту. Дмитрий записал видеообращение, в котором извинился перед зрителями за упущенную возможность.
Фото: Instagram
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