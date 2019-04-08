Сайт Perevalnext рассказал о чудовище Адова озера

Сайт Perevalnext опубликовал статью о загадочном существе, обитающем в Адовом озере Пермского края, про которое уже давно не было слышно, рассказывает Poplawok.ru.

Это чудовище в отличие от многих других мифических животных не считают чудом сохранившимся динозавром. Все, кто о нем пишет, высказывают соображение, что это мутант, который произошел от какого-то современного нам существа.

"К сожалению, этого мутанта до сих пор никто не поймал, да и не видел так близко, чтобы мог сравнить с современными животными и понять, от кого из них происходит это чудовище", — говорит пермский специалист по водным животным.

Также таинственное животное, обитающее в Адовом озере, никто не рискует назвать выдумками местных жителей. На соседнем озере, правда, сто лет назад жил так называемый уральский удав или полоз, как его называют на Урале. Это достоверный факт.

Шкуру этого полоза собственными глазами видел не кто-нибудь, а академик Петр Паллас. Удав, судя по этой шкуре имел больше 17 метров в длину и около 20 сантиметров в диаметре. Так вот, многие считают, что именно этого удава и замечали в Адовом озере.

К тому же загадочному существу не стоило большого труда перемещаться из одного водоема в другой по подземным рекам и надолго исчезать из Адова озера, что с ним случалось. Их существование тоже подтвердили ученые.

Они кольцевали рыбу, которую ловили в Адовом озере, а потом она попадалась в соседних водоемах. Поскольку озера не имеют никакого сообщения на поверхности земли, факт перемещения рыбы можно объяснить только существованием подземных рек, говорят ученые.

Фото: Salik.biz

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