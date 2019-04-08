H&M запускает пилотный проект по продаже винтажной одежды

Как оказалось, шведский бренд H&M решился на открытие секонд-хенда. Вероятнее всего марка решила перейти на новый формат из-за того, что продажи в секондах растут. Потребителю сегодня важно понимать, что изделие которое он покупает не вредит экологии и социальному благополучию общества.

Как сообщает GreatLove, Анна Гедда, которая руководит развитием бренда H&M, считает, что — это направление модной индустрии, в котором нужно развиваться. Новая возможность для покупателей продлить жизнь старым вещам, а также позаботиться об экологии нашей планеты.

Известно, что первый магазин откроют в Швеции в коллаборации с сетью Sellpy.

Ранее мы уже говорили, что на рынке современной одежды все меняется и центральное место вскоре займут секонды. Аналитики прогнозируют спад продаж в сегменте масс-маркет и люкс. Таким образом, если шведский масс-маркет H&M откроет секонд, то он поймает новую волну и повысит свои продажи.

Сегодня конкуренция за потребителя начинается в сегменте секонд-хендов. И, пока что, щведский масс-маркет первый, кто начал полномасштабно развиваться в этой нише.

Фото: Buro 24/7

Читайте также:

Женские наряды, которые ненавидят мужчины

Одежда может сделать нас лидерами

Женская одежда, способная покорить мужчин

Мода и стиль у итальянцев в ДНК