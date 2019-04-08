H&M запускает пилотный проект по продаже винтажной одежды

Как оказалось, шведский бренд H&M решился на открытие секонд-хенда. Вероятнее всего марка решила перейти на новый формат из-за того, что продажи в секондах растут. Потребителю сегодня важно понимать, что изделие которое он покупает не вредит экологии и социальному благополучию общества.
Как сообщает GreatLove, Анна Гедда, которая руководит развитием бренда H&M, считает, что — это направление модной индустрии, в котором нужно развиваться. Новая возможность для покупателей продлить жизнь старым вещам, а также позаботиться об экологии нашей планеты.
Известно, что первый магазин откроют в Швеции в коллаборации с сетью Sellpy.
Ранее мы уже говорили, что на рынке современной одежды все меняется и центральное место вскоре займут секонды. Аналитики прогнозируют спад продаж в сегменте масс-маркет и люкс. Таким образом, если шведский масс-маркет H&M откроет секонд, то он поймает новую волну и повысит свои продажи.
Сегодня конкуренция за потребителя начинается в сегменте секонд-хендов. И, пока что, щведский масс-маркет первый, кто начал полномасштабно развиваться в этой нише.
Фото: Buro 24/7
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