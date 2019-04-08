Игрок в гольф спас рыбу, упавшую с неба

Во время игры в гольф на чемпионате Valspar PGA Tour один из игроков спас рыбу, упавшую буквально с неба на гольф-площадку, рассказывает Poplawok.ru.
Как потом удалось установить, опираясь на многочисленные видеоролики, снятые болельщиками, рыбу на гольф-площадку выронил морской ястреб, который охотился в соседнем водоеме. Он схватил рыбу когтями, но та оказалась ему не по силам, вырвалась из лап и упала чуть ли не на голову игрокам.
Один из них мгновенно отреагировал на происшествие. Бросив клюшку, он схватил рыбу, добежал до водоема, на берегу которого шла игра в гольф, и бросил ее в воду. Все выглядело так естественно и непринужденно, будто происшествие с рыбой было частью программы Valspar PGA Tour.
Зрители, наблюдавшие за игрой из-за ограждения, поднялись с мест и, выставив перед собой сотовые телефоны, снимали неожиданную интригу. А когда благородный мужчина возвращался на поле мимо трибун, все тянулись к нему, чтобы пожать его руку.
"Такие происшествия всегда трогают человеческое сердце. Они показывают, что, хоть мы и живем не в самом лучшем из миров, в нем всегда найдутся люди, готовые прийти на помощь живому существу", — прокомментировал происшествие местный философ.
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