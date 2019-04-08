Исследователи: кофе может вызвать рак легких

Известно, что многие люди регулярно пьют кофе, так как это очень вкусный и ароматный напиток. К тому же кофе обладает тонизирующим эффектом.

Американские исследователи сообщают, что у людей, которые пьют две чашки кофе в день, имеют более высокий риск появления рака легких.

Как сообщает сайт medpulse.ru, ученые сделали данный вывод на основании 17 научных работ, которые содержали информацию о 1,2 миллиона человек.

В результате данного анализа ученые выяснили, что некурящие люди, которые любят кофе и пьют по две чашки в день, на 41% больше подвержены раку, чем те люди, которые не пьют кофе.

Пока ученые не могут дать объяснение этой взаимосвязи. Но ученые заявляют, что негативное действие связано не с кофеином, а самим процессом обжарки кофейных зерен.

Стоит отметить, что активное употребление кофе не связано с более высоким риском развития глиомы или колоректального рака. Также употребление этого напитка приводит к появлению злокачественной опухоли молочной железы у женщин в постменопаузе. А чай защищает женщин от глиомы.

Фото: ScienceDebate2008.com