Житель Китая заразился птичьим гриппом

Информационное агентство сообщает, что житель северной части Китая заболел птичьим гриппом.

У мужчины был обнаружен вирус со штаммом H7N9.

Заболевший проживал в автономном районе Внутренней Монголии в северной части Китая.

В настоящее время мужчина находится на лечении в соседней провинции Ганьсу, расположенной в северо-западной части страны.

Как сообщает сайт medpulse.ru, санитарные службы Китая уже провели проверку жилища, в котором жил заболевший. Родственники, общавшиеся с заболевшим, тоже обследовались — ни у кого из них вирус не был обнаружен.

Стоит напомнить, что впервые случай заражения вирусом H5N1 произошел в 1997 году в Гонконге. В тот период была вспышка гриппа среди домашней птицы.

В то время 18 человек заболело, и 6 из них скончались.

Стоит напомнить, что птичий грипп представляет собой вирусную инфекцию, которая очень заразна. Птичий грипп может протекать без каких-либо симптомов, может стать причиной летального исхода. Последнее время один из штаммов птичьего стал опасным и для человека. Болезнь характеризуется тем, вирус поражает органы пищеварения и высокой летальностью.

Фото:Vladtime

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