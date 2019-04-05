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Ученые нашли черепаху, которой не должно быть

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  • сегодня в 20:47

Ученые нашли черепаху, которой не должно быть

Ученые из Эквадора нашли на Галапагосских островах самку фернандинской черепахи, рассказывает Poplawok.ru.

Они были крайне удивлены своей находке. Дело в том, что уже сто лет эти черепахи считаются вымершими и занесены в каталог Chelonoidis Phantasticus не существующих видов.

Черепахе, найденной эквадорцами, около ста лет от роду. Если пофантазировать, то она, может быть, родилась как раз в тот день, когда ее вписали в книгу мертвых. Черепаха, которую нашли ученые, не только жива и здорова, но, как они говорят, еще и выглядит жизнерадостной.

Черепаху обнаружили на острове Фернандина, который входит в Галапагосский архипелаг. Оттуда ее отвезли на остров Санта-Крус, где ей займутся специалисты по морским животным.

Надо сказать, что это не первый экземпляр фернандинской черепахи, вернувшийся с того света. Последний раз самца этого вида нашли в 1906 году ученые из калифорнийского университета.

Фото: Шняги. Нет

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